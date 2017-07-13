Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"Новости партнеров 13 июля, 14:49
СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажуТранспорт 13 июля, 14:44
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередьОбщество 13 июля, 14:43
Верховный суд инициировал структурную реформу судовПолитика 13 июля, 14:41
Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФСпорт 13 июля, 14:40
Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитациюСпорт 13 июля, 14:35
Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзыНовости Урала 13 июля, 14:34
Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 14:24
Россия переходит на национальные кредитные рейтингиЭкономика и бизнес 13 июля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий национальной команды Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия - молодежный состав - "Зенит-2" - первая команда", - говорится в сообщении.
При этом 34-летний нападающий официально не объявлял о завершении карьеры.
Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й.
Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.