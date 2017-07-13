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Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии ФК "Зенит"

Спорт
13 июля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба

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Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий национальной команды Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия - молодежный состав - "Зенит-2" - первая команда", - говорится в сообщении.

При этом 34-летний нападающий официально не объявлял о завершении карьеры.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й.

Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.

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