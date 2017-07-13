Футболист "Аякса", потерявший сознание во время матча, получил серьезные повреждения мозга

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ТАСС, 13 июля. Футболисту голландского "Аякса" Абдельхаку Нури диагностированы серьезные нарушения работы головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Изначально врачи считали, что у игрока нарушена работа сердца.
8 июля во время товарищеского матча между "Аяксом" и немецким "Вердером" 20-летний голландский полузащитник потерял сознание и был эвакуирован со стадиона на вертолете. Позднее он был введен в состояние искусственной комы. Изначально врачи считали, что у игрока нарушена работа сердца.
В прошедшем сезоне Нури провел за "Аякс" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.
#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage... (1/2)#StayStrongAppie— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 13 июля 2017 г.