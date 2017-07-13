Сорокин не видит препятствий при проверке на соответствие своей кандидатуры в совет ФИФА

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МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не видит препятствий при проверке на соответствие своей кандидатуры в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом Сорокин сообщил в интервью ТАСС.
Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сорокин является единственным кандидатом на это место.
"Кандидатура принята, она проходит проверку на соответствие в ФИФА. Как только проверка будет закончена, можно будет с уверенностью сказать, что кандидатура выходит на голосование. Не ожидаю каких-то существенных претензий ко мне со стороны проверяющих органов ФИФА, потому что я ничего такого не сделал в своей жизни. В целом, каких-то препятствий мы пока не видим", - сказал Сорокин.
"Надеюсь на доверие федераций, - продолжил он. - С кем могли, мы пообщались, но я не мог полноценно инвестировать время в продвижение российской кандидатуры. Будем проводить работу, но обязательно соблюдая баланс скромности и достижения цели".
В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из- за несоответствия критерию политической нейтральности.