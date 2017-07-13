Сорокин: организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле будет сложно, но это того стоит

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет "Россия-2018" готов пойти на дополнительные усилия при организации в Кремле финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу из-за престижа и статуса мероприятия. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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Жеребьевка финального турнира чемпионата мира 2018 года пройдет в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря 2017 года. "Организовать [жеребьевку в Кремле] сложно, но, безусловно, это стоит того. Это статусное место, а финальная жеребьевка привлекает большое внимание. Мы готовы пойти на какие-то дополнительные усилия ради престижа и статуса", - отметил Сорокин.

По словам собеседника ТАСС, монтаж занимает несколько недель, процесс начнется в первой половине ноября. "Это работа не только внутри зрительского зала, но и на прилегающих территориях - временная инфраструктура, площадка для генераторов, площадка для вещателей. Это достаточно объемная работа в конкретном месте", - сказал Сорокин.

"Но пока у нас есть полное взаимопонимание с администрацией, нам идут навстречу, понимая важность мероприятия. Нам кажется, что это будет красиво", - добавил он.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.