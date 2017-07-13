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Испанская теннисистка Мугуруса вышла в финал Уимблдона

Спорт
13 июля, 16:22 UTC+3 ТАСС

В полуфинале испанка обыграла словачку Магдалену Рыбарикову

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Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

© EPA/NIC BOTHMA

ТАСС, 13 июля. Испанка Гарбинье Мугуруса победила словацкую теннисистку Магдалену Рыбарикову в полуфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу испанки. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

В финале Мугуруса, "посеянная" на турнире под 14-м номером, сыграет с победительницей матча между американкой Винус Уильямс (10) и британкой Йоханной Контой (6).

Уимблдон завершится 16 июля.

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