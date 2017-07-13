Испанская теннисистка Мугуруса вышла в финал Уимблдона

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ТАСС, 13 июля. Испанка Гарбинье Мугуруса победила словацкую теннисистку Магдалену Рыбарикову в полуфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу испанки. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
В финале Мугуруса, "посеянная" на турнире под 14-м номером, сыграет с победительницей матча между американкой Винус Уильямс (10) и британкой Йоханной Контой (6).
Уимблдон завершится 16 июля.