Ключевые голы в карьере Александра Кержакова

За 16 лет карьеры футболиста Александр Кержаков забил 233 мяча, установив рекорды результативности как в сборной России, так и в родном "Зените". Многие из них навсегда остались в истории отечественного футбола.

30 июня 2001 года, чемпионат России

"Зенит" - "Спартак" - 2:1

Зенит - Спартак

Кержаков - воспитанник "Зенита". После окончания клубной школы он попал в любительскую команду "Светогорец", которую возглавил Владимир Казаченок. Именно он, бывший завуч зенитовской школы, порекомандовал Кержакова главному тренеру "Зенита" Юрию Морозову. В основном составе сине-бело-голубых Кержаков дебютировал в первом туре сезона-2001, а летом он забил первый гол в карьере. "Зенит" на "Петровском" одержал памятную победу над "Спартаком", бессменным в то время чемпионом страны.

7 сентября 2002 года, отборочный матч чемпионата Европы

Россия - Ирландия - 4:2

Россия - Ирландия

В сборной России Кержаков дебютировал в марте 2002 года в матче с эстонцами (1:2), когда сборная России готовилась к чемпионату мира. Главный тренер Олег Романцев включил 19-летнего Кержакова в состав на турнир и даже доверил ему заключительные семь минут в решающем матче за выход их группы с бельгийцами. Сборная России проиграла 2:3, и слезы Кержакова стали одной из главных иллюстраций той неудачи.

После чемпионата мира сборная серьезно омолодилась, и Кержаков стал ее неотъемлемой частью. В первом матче отборочного турнира Евро-2004 сборная России в ярком матче обыграла ирландцев, а победный мяч забил именно Кержаков.

3 марта 2007 года, чемпионат Испании

"Севилья" - "Барселона" - 2:1

Севилья - Барселона

В декабре 2006 года Кержаков перешел в испанскую "Севилью", с которой в первом же сезоне выиграл Кубок Испании и Кубок УЕФА. Поначалу все складывалось удачно, однако после смены тренера в октябре 2007 года Кержаков потерял место в составе. В следующее трансферное окно он решил уехать из Испании.

В составе "Севильи" Кержаков провел 49 матчей в различных турнирах и забил 11 мячей, в том числе и победный в ворота "Барселоны". Тот гол сам Кержаков называл одним из самых важных в карьере.

22 ноября 2008 года, чемпионат России

"Динамо" - "Томь" - 2:0

Динамо - Томь

Период в "Динамо" стал для Кержакова переходным. Зимой 2008 года он вернулся в Россию в расчете сыграть на чемпионате Европы, но не был вызван Гусом Хиддинком на тот самый турнир, где сборная дошла до полуфинала. Тем не менее, сезон для Кержакова можно признать удачным - он забил семь мячей, а динамовцы взяли бронзу, последние на сегодня медали клуба. Более того, Кержаков вошел в историю, забив последний гол в истории легендарного стадиона "Динамо" - в прощальном матче с "Томью" (2:0) он сделал дубль. Отыграв в "Динамо" еще один сезон, Кержаков вернулся в родной "Зенит".

12 октября 2012 года, отборочный матч чемпионата мира

Россия - Португалия - 1:0

Россия - Португалия

Самый важный гол Кержакова за сборную России. Португальцы были главным соперником команды Фабио Капелло, и именно домашняя победа благодаря голу Кержакова дала россиянам преимущество в борьбе за прямую путевку в Бразилию. Сборная России в итоге выиграла отборочную группу и впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира. На нем Кержаков тоже забил, сравняв счет в матче с южнокорейцами.

11 ноября 2012 года, чемпионат России

"Волга" - "Зенит" - 1:2

Волга - Зенит

Один из самых красивых и сложных по исполнению мячей в карьере Кержаков забил в ворота своего родного брата Михаила. Это один из 162 мячей Кержакова в футболке "Зенита", что является лучшим показателем в истории клуба.

28 сентября 2013 года, чемпионат России

"Зенит" - "Спартак" - 4:2

Зенит - Спартак

Открыв счет в матче со "Спартаком", стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел бомбардира волгоградского "Ротора" Олега Веретенникова, на счету которого было 207 мячей. Интересно, что "Спартак" является любимым "клиентом" Кержакова - за карьеру он забил 14 мячей в ворота красно-белых.

3 сентября 2014, товарищеский матч

Россия - Азербайджан - 4:0

Россия - Азербайджан

На чемпионате мира в Бразилии Кержаков догнал лучшего на тот момент бомбардира в истории сборной России Владимира Бесчастных, забившего 26 мячей. Сразу после турнира Кержаков установил новый рекорд, забив два мяча азербайджанцам в товарищеском матче в Химках.

Всего Кержаков провел 91 матч за сборную и забил 30 мячей.

24 ноября 2016 года, Лига Европы

"Зенит" - "Маккаби" Т-А - 2:0

Зенит - Маккаби

Последний гол в профессиональной карьере Кержакова. Всего на его счету 233 мяча (139 - в чемпионате России, 19 - в Кубке России, 30 - в сборной России, 30 - в еврокубках, 15 - в иностранных чемпионатах).

"Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он - профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, это не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша - главный российский бомбардир", - сказал ТАСС президент "Зенита" Сергей Фурсенко.