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Сааведра заменит Алешина в команде Schmidt Peterson Motorsports на этапе Indycar в Канаде

Спорт
13 июля, 19:23 UTC+3 ТАСС

О причинах замены российского пилота неизвестно

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Михаил Алешин

Михаил Алешин

© AP Photo/Larry Papke

ТАСС, 13 июля. Колумбиец Себастьян Сааведра заменит россиянина Михаила Алешина в составе команды Schmidt Peterson Motorsports на этапе гоночной серии Indycar в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Последний раз Сааведра выступал в Indycar в сезоне 2015 года, проведя пять гонок. В нынешнем году он проехал только Indy500, где занял 15-е место. Всего на счету 27-летнего пилота 62 гонки в американской гоночной серии, а лучшим финишем является восьмое место. В заявлении отмечается, что гонщик принес с собой финансовую поддержку от своего давнего спонсора Рика Петерсона (совладельца команды) и его компании AFS.

О причинах замены российского пилота не сообщается. В заявлении Schmidt Peterson Motorsports отмечается, что Алешин будет присутствовать в Торонто и поддерживать команду, но ни он, ни коллектив не будут давать дальнейшие комментарии. Этап в Торонто пройдет с 14 по 16 июля.

30-летний Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию.

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