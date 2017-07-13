Сааведра заменит Алешина в команде Schmidt Peterson Motorsports на этапе Indycar в Канаде

Ремонт на стадионе "Локомотив" завершится к сентябрюСпорт 13 июля, 20:55
Футболист Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока клуб вновь не станет чемпионом РоссииСпорт 13 июля, 20:39
Трамп заявил, что встреча его сына с юристом из РФ не принесла результатовМеждународная панорама 13 июля, 20:32
Московское "Динамо" подписало контракты с 27 хоккеистамиСпорт 13 июля, 20:31
ФК ЦСКА планирует открыть собственный музей в течение полутора летСпорт 13 июля, 20:30
Макрон: Франции и России важно работать вместеМеждународная панорама 13 июля, 20:22
Под прессингом прогресса: убьют ли современные технологии традиционный банкингЭкономика и бизнес 13 июля, 20:17
Гончаренко: ЦСКА требуется качественное, а не количественное усилениеСпорт 13 июля, 20:08
Dr.Web сообщил о вредоносном коде на портале госуслугЭкономика и бизнес 13 июля, 20:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 июля. Колумбиец Себастьян Сааведра заменит россиянина Михаила Алешина в составе команды Schmidt Peterson Motorsports на этапе гоночной серии Indycar в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Последний раз Сааведра выступал в Indycar в сезоне 2015 года, проведя пять гонок. В нынешнем году он проехал только Indy500, где занял 15-е место. Всего на счету 27-летнего пилота 62 гонки в американской гоночной серии, а лучшим финишем является восьмое место. В заявлении отмечается, что гонщик принес с собой финансовую поддержку от своего давнего спонсора Рика Петерсона (совладельца команды) и его компании AFS.
О причинах замены российского пилота не сообщается. В заявлении Schmidt Peterson Motorsports отмечается, что Алешин будет присутствовать в Торонто и поддерживать команду, но ни он, ни коллектив не будут давать дальнейшие комментарии. Этап в Торонто пройдет с 14 по 16 июля.
30-летний Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию.