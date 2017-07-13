Власти Подмосковья разработали пешеходные маршруты для посетителей ЧМ-2018

ТАСС, 13 июля. Власти Подмосковья разработали пешеходные маршруты пяти городов Московской области специально для посетителей ЧМ-2018 по футболу, матчи которого в том числе пройдут на московском стадионе Лужники. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"Министерством культуры Московской области специально для туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года, разработаны пешеходные маршруты, охватывающие пять городов Подмосковья: Сергиев Посад, Коломна, Клин, Дмитров и Истра", - говорится в сообщении.

Маршрут по Сергиеву Посаду будет включать архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, по Коломне - ансамбль Коломенского кремля, в том числе 22 храма и монастыря, а также две усадьбы. Также гости чемпионата смогут осмотреть мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину, туристско-рекреационный кластер "Русская Палестина" в Истре и архитектурный ансамбль Дмитровского кремля в Дмитрове.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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