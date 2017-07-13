Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья разработали пешеходные маршруты для посетителей ЧМ-2018

Спорт
13 июля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Маршрут по Сергиеву Посаду будет включать архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, по Коломне - ансамбль Коломенского кремля, в том числе 22 храма и монастыря, а также две усадьбы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июля. Власти Подмосковья разработали пешеходные маршруты пяти городов Московской области специально для посетителей ЧМ-2018 по футболу, матчи которого в том числе пройдут на московском стадионе Лужники. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"Министерством культуры Московской области специально для туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года, разработаны пешеходные маршруты, охватывающие пять городов Подмосковья: Сергиев Посад, Коломна, Клин, Дмитров и Истра", - говорится в сообщении.

Маршрут по Сергиеву Посаду будет включать архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, по Коломне - ансамбль Коломенского кремля, в том числе 22 храма и монастыря, а также две усадьбы. Также гости чемпионата смогут осмотреть мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину, туристско-рекреационный кластер "Русская Палестина" в Истре и архитектурный ансамбль Дмитровского кремля в Дмитрове.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Иннопром" удивил иностранцев качеством российской промышленной продукции
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве
6
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
7
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
Темы дня
Реклама