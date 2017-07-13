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Ремонт на стадионе "Локомотив" завершится к сентябрю

Спорт
13 июля, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В результате изменений на арене были заменены кресла, а также установлены четыре табло

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Стадион "Локомотив"

Стадион "Локомотив"

© Григорий Сысоев/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ремонт на стадионе футбольного клуба "Локомотив" завершится ближе к сентябрю. Об этом журналистам рассказал президент клуба Илья Геркус.

"Многие элементы на стадионе еще не доделаны и будут доделываться. Больше всего готова южная трибуна, но тоже не до конца, затем - запад, восток и север. Тем не менее, думаю, что к сентябрю все будет готово", - сказал Геркус.

"У нас еще много планов по внутреннему оборудованию на будущий год - звук, свет - зиму, лето, и огромная программа по территории. Два старых табло будут перемещены на Малую спортивную арену", - отметил президент клуба.

Ранее Геркус сообщил ТАСС, что ремонт на стадионе может завершиться к началу августа. В результате изменений на арене были заменены кресла, а также установлены четыре табло. Из-за установки новых экранов на верхней трибуне вместимость стадиона пришлось сократить с 28 800 до 27 320 мест.

В четверг "Локомотив" представил новую форму команды на сезон-2017/18. "Форма традиционная и с элементами инновации. Думаю, все ее смогут оценить на игроках и приобрести в клубном магазине и интернет-магазине. Мы ждем, что наши болельщики так и поступят", - подчеркнул Геркус.

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