Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теннисисты Веснина и Соарес вышли в полуфинал Уимблдона в миксте

Спорт
13 июля, 20:54 UTC+3 ТАСС

В 1/4 финала они победили американку Николь Меличар и немца Андре Бегеманна

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Веснина

Елена Веснина

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 13 июля. Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Соарес победили американку Николь Меличар и немца Андре Бегеманна в четвертьфинале микст-турнира Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Весниной и Соареса. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

В полуфинале Веснина и Соарес, "посеянные" на турнире под вторым номером, сыграют с победителем матча Рохан Бопанн (Индия, 10) / Габриэла Дабровски (Канада, 10) - Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Уимблдон завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
2
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
3
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
4
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
5
Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве
6
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"
7
"Иннопром" удивил иностранцев качеством российской промышленной продукции
Темы дня
Реклама