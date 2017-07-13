Теннисисты Веснина и Соарес вышли в полуфинал Уимблдона в миксте

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ТАСС, 13 июля. Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Соарес победили американку Николь Меличар и немца Андре Бегеманна в четвертьфинале микст-турнира Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Весниной и Соареса. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
В полуфинале Веснина и Соарес, "посеянные" на турнире под вторым номером, сыграют с победителем матча Рохан Бопанн (Индия, 10) / Габриэла Дабровски (Канада, 10) - Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания).
Уимблдон завершится 16 июля.