Геркус: "Локомотив" уверен в победе над "Спартаком" в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не сомневается в победе над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России. Об этом журналистам сообщил президент клуба Илья Геркус.

Встреча за Суперкубок страны между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", начало - 21:30 мск.

"Мы готовы к матчу и будем бороться. Ждем голов "Спартаку" от всех, и от Ари (бывший игрок "Спартака", который забил красно-белым после ухода из клуба семь мячей) тоже. Ждем от ребят борьбы до последней минуты, до победы. Как обычно, волнение есть, но уверены в победе", - сказал Геркус.

"Время прекрасное, лигочемпионское. Матчи при искусственном освещении носят особую атмосферу и характер, это волшебное время. Я сам люблю поздние матчи, это прекрасно, потому что удается сфокусироваться на футболе. Я вижу в этом только позитив", - отметил президент клуба.