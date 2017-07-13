Нападающий Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"

ТАСС, 13 июля. Нападающий Андрей Локтионов заключил просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

С 2014 года Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив". В прошедшем сезоне нападающий провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Локтионов выступал в НХЛ с 2009 по 2014 год за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Каролину". Всего на счету 27-летнего нападающего 155 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач.

В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира 2014 года.

Kings sign Andrei Loktionov to a PTO. Played for the Kings from 2009-12; was drafted by LA in 2008; & played in 2 playoffs games in 2012. pic.twitter.com/N268Bhw5RO — LAKingsPR (@LAKingsPR) 13 июля 2017 г.