Нападающий Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"

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ТАСС, 13 июля. Нападающий Андрей Локтионов заключил просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
С 2014 года Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив". В прошедшем сезоне нападающий провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.
Локтионов выступал в НХЛ с 2009 по 2014 год за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Каролину". Всего на счету 27-летнего нападающего 155 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач.
В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира 2014 года.
Kings sign Andrei Loktionov to a PTO. Played for the Kings from 2009-12; was drafted by LA in 2008; & played in 2 playoffs games in 2012. pic.twitter.com/N268Bhw5RO— LAKingsPR (@LAKingsPR) 13 июля 2017 г.