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Нападающий Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"

Спорт
13 июля, 21:39 UTC+3 ТАСС

В прошедшем сезоне нападающий провел за ярославский "Локомотив" 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи

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Андрей Локтионов (на первом плане)

Андрей Локтионов (на первом плане)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Нападающий Андрей Локтионов заключил просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

С 2014 года Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив". В прошедшем сезоне нападающий провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Локтионов выступал в НХЛ с 2009 по 2014 год за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Каролину". Всего на счету 27-летнего нападающего 155 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач.

В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира 2014 года.

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