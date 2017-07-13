"Младост" обыграл "Штурм" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

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ТАСС, 13 июля. Черногорский футбольный клуб "Младост" в гостях одержал победу над австрийским "Штурмом" со счетом 1:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Мяч на второй минуте с пенальти забил Милош Кркотич.
Результаты других матчей:
"Астра" (Румыния) - "Зиря" (Азербайджан) - 3:1;
"Валлетта" (Мальта) - "Утрехт" (Нидерланды) - 0:0;
"Нидеркорн" (Люксембург) - АЕЛ (Кипр) - 0:1;
"Бейтар" (Израиль) - "Ботев" (Болгария) - 1:1;
"Норрчёпинг" (Швеция) - "Тракай" (Литва) - 2:1;
"Слован" (Словакия) - Люнгбю" (Дания) - 0:1;
"Тренчин" (Словакия) - "Бней Иегуда" (Израиль) - 1:1;
"Хайдук" (Хорватия) - "Левски" (Болгария) - 1:0.
Ответные встречи пройдут 20 июля.