"Зенит" и "Краснодар" узнают соперников в квалификации футбольной Лиги Европы

ТАСС, 14 июля. Жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают третья и четвертая команды прошлого чемпионата России - "Зенит" и "Краснодар".

На пути к групповой стадии Лиги Европы двум российским клубам необходимо преодолеть два отборочных раунда. В третьем квалификационном раунде выступят 58 клубов, которые будут разделены на 29 пар, при этом на данный момент известны лишь 25 его участников. К ним присоединятся 33 победителя второго квалификационного раунда, которые станут известны лишь после ответных матчей 20 июля, так что с большой долей вероятности "Зенит" и "Краснодар" в результате жеребьевки получат в соперники пары команд, где сильнейшей еще не определен.

Согласно клубному рейтингу, "Зенит" и "Краснодар" оказались в числе "сеяных" команд третьего раунда, причем клуб из Санкт-Петербурга имеет наивысший рейтинг среди всех участников этой стадии. Среди соперников, которые также вступают в борьбу в Лиге Европы с этой стадии, представителям России могут достаться бельгийский "Остенде", румынские "Динамо" и "Университатя", а также польская "Арка". В число несеяных команд также входят украинские "Александрия" и "Олимпик", однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при жеребьевках продолжает разводить клубы из России и Украины.

В число "сеяных" также вошли такие команды, как испанский "Атлетик" из Бильбао, турецкий "Фенербахче", итальянский "Милан", чешская "Спарта", ПСВ из Нидерландов, английский "Эвертон", французский "Марсель" и другие. Встречи третьего раунда пройдут 27 июля и 3 августа, 29 победителей выходят в стыковые матчи за право сыграть в групповом раунде, причем в случае успеха "Зенит" и "Краснодар" также окажутся в числе "сеяных". Здесь к ним присоединятся 15 неудачников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где выступит вице-чемпион России ЦСКА.

Жеребьевка третьего раунда Лиги Европы пройдет в штаб- квартире УЕФА в Ньоне, начало - 14:00 мск. Часом ранее здесь же станут известны пары третьего раунда Лиги чемпионов. Стыковые матчи Лиги Европы состоятся 17 и 24 августа, жеребьевка запланирована на 4 августа. 25 августа в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, где выступит обладатель Кубка России московский "Локомотив".

Финал Лиги Европы сезона-2017/18 состоится 16 мая во французском Лионе.