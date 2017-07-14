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Ростуризм подготовит турпродукты для болельщиков на ЧМ-2018

Спорт
14 июля, 10:26 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, июля. /ТАСС

Экскурсионные программы готовят и регионы, где не будут проходить матчи чемпионата, в частности, регионы Золотого кольца

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Болельщик сборной Мексики

Болельщик сборной Мексики

© Сергей Коньков/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Различные туристические маршруты будут предложены болельщикам, которые посетят Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов, принимающий участие в заседании, посвященном 15-летию Хадж-миссии России, в Махачкале.

"Каждый регион очень активно готовится к проведению чемпионата мира 2018 года. Он будет проходить в 11 регионах нашей страны, они готовят соответствующую экскурсионную программу, различного рода туристские предложения для болельщиков. Потому что наша задача - показать многообразие нашей страны, представить ее как очень удобное и интересное место для путешествий болельщиков и туристов", - сказал Сафонов.

По его словам, подобные экскурсионные программы готовят и регионы, где не будут проходить матчи чемпионата. В частности, регионы Золотого кольца.

Также Ростуризм для удобного использования иностранцами национального туристического портала Russia.travel перевел его на иностранные языки. Проработан и маркетинговый проект Visit Russia, который реализуется в 14 странах мира. В его рамках в страну приглашаются блогеры и журналисты для широкого информирования о туристическом потенциале России.

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