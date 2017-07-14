Архипов: сборная РФ по гребле на байдарках и каноэ на ЧЕ поборется за место в топ-3

Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне законаСпорт 14 июля, 12:02
Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в СочиСпорт 14 июля, 11:54
Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 11:52
Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спортаСпорт 14 июля, 11:49
Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6%Транспорт 14 июля, 11:46
СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференцииТранспорт 14 июля, 11:35
ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населенияСпорт 14 июля, 11:35
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинамиЭкономика и бизнес 14 июля, 11:28
Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская команда на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ будет бороться за второе-третье место в общекомандном зачете. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.
Чемпионат Европы пройдет в болгарском Пловдиве с 14 по 16 июля. В пятницу состоятся предварительные соревнования, в субботу и воскресенье - финалы.
"У нашей сборной достаточно сильный и сбалансированный состав - на дистанции 200 метров выступит бронзовый призер Олимпиады-2012 Алексей Коровашков, очень сильный и волевой спортсмен. На дистанции 1000 метров примет старт Роман Аношкин, бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро. На дистанциях 200 и 500 метров в каноэ-двойке пойдут очень серьезные ребята - Иван Штыль, Виктор Мелантьев, Александр Коваленко. У женской команды на дистанциях 200 и 500 метров пойдет Елена Анюшина, которая на этапе Кубка мира смогла выиграть у олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира из Новой Зеландии Лизы Каррингтон", - сказал Архипов.
"Конечно, сложно предсказать, как ребята выступят, но на чемпионатах Европы мы выступаем традиционно хорошо. Главным стартом сезона является чемпионат мира, и спортсмены готовятся к нему как раз через чемпионат Европы. Я предполагаю, что наша сборная в общекомандном зачете должна побороться за второе-третье место. В хорошем составе мы традиционно боремся с командами Венгрии и Германии, и в этот спор, бывает, вмешиваются спортсмены из Белоруссии и Украины. Все будет зависеть от физического состояния и формы спортсменов и, конечно, от везения", - отметил глава федерации.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет 23-27 августа в чешском Рачице.