Архипов: сборная РФ по гребле на байдарках и каноэ на ЧЕ поборется за место в топ-3

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская команда на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ будет бороться за второе-третье место в общекомандном зачете. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Чемпионат Европы пройдет в болгарском Пловдиве с 14 по 16 июля. В пятницу состоятся предварительные соревнования, в субботу и воскресенье - финалы.

"У нашей сборной достаточно сильный и сбалансированный состав - на дистанции 200 метров выступит бронзовый призер Олимпиады-2012 Алексей Коровашков, очень сильный и волевой спортсмен. На дистанции 1000 метров примет старт Роман Аношкин, бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро. На дистанциях 200 и 500 метров в каноэ-двойке пойдут очень серьезные ребята - Иван Штыль, Виктор Мелантьев, Александр Коваленко. У женской команды на дистанциях 200 и 500 метров пойдет Елена Анюшина, которая на этапе Кубка мира смогла выиграть у олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира из Новой Зеландии Лизы Каррингтон", - сказал Архипов.

"Конечно, сложно предсказать, как ребята выступят, но на чемпионатах Европы мы выступаем традиционно хорошо. Главным стартом сезона является чемпионат мира, и спортсмены готовятся к нему как раз через чемпионат Европы. Я предполагаю, что наша сборная в общекомандном зачете должна побороться за второе-третье место. В хорошем составе мы традиционно боремся с командами Венгрии и Германии, и в этот спор, бывает, вмешиваются спортсмены из Белоруссии и Украины. Все будет зависеть от физического состояния и формы спортсменов и, конечно, от везения", - отметил глава федерации.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет 23-27 августа в чешском Рачице.