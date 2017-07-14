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Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018

Спорт
14 июля, 11:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что сборная Украины может бойкотировать мировое первенство

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Александр Демьянчук/ТАСС

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу не будет испытывать каких-либо проблем в России в случае попадания в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в кулуарах Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), которая проходит в Казани.

В конце июня газета "Известия" сообщила, что сборная Украины может бойкотировать мировое первенство.

"Им туда еще отобраться надо. Мы же желаем им удачи, у них непростая подгруппа. Мы всех ждем в гости. Могу сказать, если сборная Украины отберется, в России у них не будет ни одной проблемы", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Сборная Украины после шести матчей с 11 очками занимает четвертое место в отборочной группе I. У команд Исландии и Хорватии по 13 очков, у сборной Турции также 11 очков. 2 сентября украинцы дома сыграют с турками, 5 сентября - на выезде с исландцами.

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