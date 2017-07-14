Мутко: РФС создал для женской сборной все условия при подготовке к чемпионату Европы

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предоставил женской сборной России все условия для подготовки к чемпионату Европы. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в кулуарах Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), которая проходит в Казани.

"Что я смог за год, сделал, дал им все возможности. Они побывали в Америке, играли со всеми топовыми [соперниками], с Италией, Бельгией. С подгруппами нам "везет" - Германия, Италия, Швеция", - сказал Мутко.

"Уровень сборной Германии понятен, уже шесть раз чемпионы мира. Шведки - от них футбол женский начинался. С итальянками еще можем пободаться", - добавил Мутко.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).