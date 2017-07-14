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ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Спорт
14 июля, 13:20 UTC+3 ТАСС

Первый матч пройдет 25 или 26 июля в Греции, ответный - 1 или 2 августа в России

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Российский ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 25 или 26 июля в Греции, ответный - 1 или 2 августа в России.

Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

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