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"Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" - "Бней Иегуда" в третьем раунде Лиги Европы

Спорт
14 июля, 14:20 дата обновления: 14 июля, 14:42 UTC+3 ТАСС

Первый матч пройдет 27 июля, ответная встреча состоится 3 августа.

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" (Словакия) - "Бней Иегуда" (Израиль) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая проходит в швейцарском Ньоне.

Соперник "Зенита" определится 20 июля, когда "Тренчин" и "Бней Иегуда" проведут ответный матч. Первая встреча, которая прошла 13 июля, завершилась со счетом 1:1.

Первый матч третьего квалификационного раунда "Зенит" проведет в Санкт-Петербурге 27 июля, ответная встреча состоится 3 августа.

Победитель противостояния примет участие в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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