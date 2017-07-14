Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в технической программе солисток

ТАСС, 14 июля. Российская синхронистка Светлана Колесниченко показала лучший результат в квалификации технической программы солисток и вышла в финал чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

Результат Колесниченко - 94,0229 балла. Второй стала испанка Она Карбонель (92,3893), третьей - японка Юкико Инуи (90,5617).

Финал в данном виде состоится в субботу.