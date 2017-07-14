"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником Кузьминым

Хашиг: бюджет ФК "Краснодар" остался на прежнем уровне, но заработки вырослиСпорт 14 июля, 16:38
Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе СмоловаСпорт 14 июля, 16:29
"Тренчин" и "Бней Иегуда" - соперники "Зенита" в Лиге ЕвропыСпорт 14 июля, 16:27
Копьеметательница Ребрик считает, что способна показать высокий результат на ЧМ в ЛондонеСпорт 14 июля, 16:22
Тренер: зимний ЧМ-2018 станет первым крупным стартом для легкоатлетки КоневойСпорт 14 июля, 16:16
"Русский фестиваль" в честь 120-летия установления дипотношений открылся в БангкокеКультура 14 июля, 16:15
Бывший нападающий "Вашингтона" Галиев подписал контракт с "Ак Барсом"Спорт 14 июля, 16:12
"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником КузьминымСпорт 14 июля, 16:06
Россиянин Молчанов вышел в финал ЧМ в прыжках в водуСпорт 14 июля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Казанский футбольный клуб "Рубин" продлил контракт с защитником Олегом Кузьминым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются.
"Рад, что остаюсь в "Рубине", постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы клуб боролся за самые высокие места, - сказал Кузьмин. - Перед тем, как продлить контракт, был разговор с [главным тренером "Рубина"] Курбаном Бердыевым. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы "Рубин" как можно лучше провел этот сезон".
Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года, за клуб провел 191 матч и забил шесть голов. В составе "Рубина" защитник выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал бронзовым призером чемпионата страны.