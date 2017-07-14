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"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником Кузьминым

Спорт
14 июля, 16:06 UTC+3 ТАСС

Детали соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются

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Олег Кузьмин

Олег Кузьмин

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Казанский футбольный клуб "Рубин" продлил контракт с защитником Олегом Кузьминым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются.

"Рад, что остаюсь в "Рубине", постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы клуб боролся за самые высокие места, - сказал Кузьмин. - Перед тем, как продлить контракт, был разговор с [главным тренером "Рубина"] Курбаном Бердыевым. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы "Рубин" как можно лучше провел этот сезон".

Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года, за клуб провел 191 матч и забил шесть голов. В составе "Рубина" защитник выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал бронзовым призером чемпионата страны.

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