Бывший нападающий "Вашингтона" Галиев подписал контракт с "Ак Барсом"

ТАСС, 14 июля. Нападающий Станислав Галиев заключил соглашение с казанским хоккейным клубом "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на два года.

С 2012 года Галиев выступал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". В активе нападающего 178 матчей за фарм-клуб "Вашингтона" "Херши Бирс", в которых он забросил 56 шайб. На счету 25-летнего Галиева 26 матчей в НХЛ, в которых он забросил одну шайбу и сделал три результативных передачи.