Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

Спорт
14 июля, 17:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В совете Единой лиги ВТБ, который состоится в субботу, примут участие руководители клубов и директорат турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виктория Ламзина/БК "Зенит"/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одним из основных вопросов на совете Единой лиги ВТБ по баскетболу, который состоится в субботу, будет переход определение чемпиона турнира в формате "Финала четырех". Об этом ТАСС сообщил источник в лиге.

В совете Единой лиги ВТБ примут участие руководители клубов и директорат турнира.

"В субботу состоится совет лиги, на котором будут обсуждаться детали предстоящего сезона. Один из основных вопросов - обсуждение возможности определения чемпиона в формате "Финала четырех", - сказал собеседник ТАСС.

"Финал четырех" проводился в Единой лиге ВТБ до сезона-2011/12. Далее команды после регулярного чемпионата играли только матчи навылет. Чемпионом неизменно становился ЦСКА, за исключением сезона-2010/11, когда лучшей командой стали "Химки".

В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
2
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
3
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
4
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
5
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
6
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из совместного предприятия с компаниями РФ
7
Экспертиза в деле о халатности после ДТП с ребенком в Балашихе пока не назначена
Темы дня
Реклама