Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одним из основных вопросов на совете Единой лиги ВТБ по баскетболу, который состоится в субботу, будет переход определение чемпиона турнира в формате "Финала четырех". Об этом ТАСС сообщил источник в лиге.

В совете Единой лиги ВТБ примут участие руководители клубов и директорат турнира.

"В субботу состоится совет лиги, на котором будут обсуждаться детали предстоящего сезона. Один из основных вопросов - обсуждение возможности определения чемпиона в формате "Финала четырех", - сказал собеседник ТАСС.

"Финал четырех" проводился в Единой лиге ВТБ до сезона-2011/12. Далее команды после регулярного чемпионата играли только матчи навылет. Чемпионом неизменно становился ЦСКА, за исключением сезона-2010/11, когда лучшей командой стали "Химки".

В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.