Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

Легкоатлетка Ласицкене осталась довольна своими прыжками на Кубке России в ЕриноСпорт 14 июля, 18:07
Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танковМеждународная панорама 14 июля, 18:05
Россиянка Сивкова заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт 14 июля, 18:01
"Ростов" объявил о переходе футболиста Азмуна в "Рубин"Спорт 14 июля, 17:50
Причиной миграции в 80% случаев являются война и насилиеСоциальная ответственность 14 июля, 17:39
Курашов: бывший тренер сборной России по фристайлу лжет, заявляя о невыплаченной зарплатеСпорт 14 июля, 17:30
Тучи над Абэ: что грозит японскому премьер-министруМеждународная панорама 14 июля, 17:30
"Рубин" заключил контракты с футболистами Джанаевым, Гранатом и КудряшовымСпорт 14 июля, 17:28
Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБСпорт 14 июля, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одним из основных вопросов на совете Единой лиги ВТБ по баскетболу, который состоится в субботу, будет переход определение чемпиона турнира в формате "Финала четырех". Об этом ТАСС сообщил источник в лиге.
В совете Единой лиги ВТБ примут участие руководители клубов и директорат турнира.
"В субботу состоится совет лиги, на котором будут обсуждаться детали предстоящего сезона. Один из основных вопросов - обсуждение возможности определения чемпиона в формате "Финала четырех", - сказал собеседник ТАСС.
"Финал четырех" проводился в Единой лиге ВТБ до сезона-2011/12. Далее команды после регулярного чемпионата играли только матчи навылет. Чемпионом неизменно становился ЦСКА, за исключением сезона-2010/11, когда лучшей командой стали "Химки".
В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.