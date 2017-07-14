Россиянка Сивкова заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате Европы

Легкоатлетка Ласицкене осталась довольна своими прыжками на Кубке России в ЕриноСпорт 14 июля, 18:07
Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танковМеждународная панорама 14 июля, 18:05
Россиянка Сивкова заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт 14 июля, 18:01
"Ростов" объявил о переходе футболиста Азмуна в "Рубин"Спорт 14 июля, 17:50
Причиной миграции в 80% случаев являются война и насилиеСоциальная ответственность 14 июля, 17:39
Курашов: бывший тренер сборной России по фристайлу лжет, заявляя о невыплаченной зарплатеСпорт 14 июля, 17:30
Тучи над Абэ: что грозит японскому премьер-министруМеждународная панорама 14 июля, 17:30
"Рубин" заключил контракты с футболистами Джанаевым, Гранатом и КудряшовымСпорт 14 июля, 17:28
Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБСпорт 14 июля, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Россиянка Кристина Сивкова, выступающая под нейтральным флагом, заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще.
Сивкова показала результат 11,67 секунды.
Победительницей стала полячка Ева Свобода (11,42). Второе место заняла белорусская спортсменка Кристина Цимановская (11,54), третье - немка Зина Майер (11,58).
Молодежный чемпионат Европы проходит в польском Быдгоще с 13 по 16 июля.