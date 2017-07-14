Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Сивкова заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате Европы

Спорт
14 июля, 18:01 UTC+3 ТАСС

Победительницей стала полячка Ева Свобода

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кристина Сивкова

Кристина Сивкова

© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 14 июля. Россиянка Кристина Сивкова, выступающая под нейтральным флагом, заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще.

Сивкова показала результат 11,67 секунды.

Победительницей стала полячка Ева Свобода (11,42). Второе место заняла белорусская спортсменка Кристина Цимановская (11,54), третье - немка Зина Майер (11,58).

Молодежный чемпионат Европы проходит в польском Быдгоще с 13 по 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
2
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
3
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
4
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
5
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
6
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из совместного предприятия с компаниями РФ
7
Экспертиза в деле о халатности после ДТП с ребенком в Балашихе пока не назначена
Темы дня
Реклама