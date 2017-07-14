Россиянка Воробьева сохранила второе место в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы

ТАСС, 14 июля. Олимпийская чемпионка в вольной борьбе Наталья Воробьева сохранила второе место в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в категории до 69 кг. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Первое место в данной категории занимает японка Сара Досо, третье - шведка Дженни Франссон. Обе спортсменки сохранили свои позиции.

В категории до 60 кг россиянка Любовь Овчарова сохранила третью позицию. Первое место в данной категории занимает китаянка Пей Синру, второе - американка Эллисон Рэйган. Все спортсменки также сохранили свои позиции.

Воробьева является олимпийской чемпионкой 2012 года в весовой категории до 72 кг и серебряным призером Игр-2016 в весе до 69 кг. Воробьева является чемпионкой мира 2015 года и двукратной победительницей чемпионата Европы (2013, 2014). Овчарова является чемпионкой Европы 2017 года.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.