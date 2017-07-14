Россиянка Воробьева сохранила второе место в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы

Рисуя светом: пионер российской фотографии Андрей КарелинКультура 14 июля, 19:30
Чем удивлял авиасалон МАКС за прошедшие 25 летАрмия и ОПК 14 июля, 19:25
Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов МосквыОбщество 14 июля, 19:08
Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"Общество 14 июля, 19:05
Мосул: хроника освобождения от "Исламского государства"Международная панорама 14 июля, 19:05
Где в Москве посмотреть кино под открытым небомКультура 14 июля, 19:00
"Газпром" создал комиссию по долгам за газ в РоссииЭкономика и бизнес 14 июля, 18:45
Шойгу: инфраструктура космодрома Плесецк позволяет запускать гражданские спутникиАрмия и ОПК 14 июля, 18:43
Работу шоу-рума программы реновации на ВДНХ продлили на месяцОбщество 14 июля, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Олимпийская чемпионка в вольной борьбе Наталья Воробьева сохранила второе место в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в категории до 69 кг. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Первое место в данной категории занимает японка Сара Досо, третье - шведка Дженни Франссон. Обе спортсменки сохранили свои позиции.
В категории до 60 кг россиянка Любовь Овчарова сохранила третью позицию. Первое место в данной категории занимает китаянка Пей Синру, второе - американка Эллисон Рэйган. Все спортсменки также сохранили свои позиции.
Воробьева является олимпийской чемпионкой 2012 года в весовой категории до 72 кг и серебряным призером Игр-2016 в весе до 69 кг. Воробьева является чемпионкой мира 2015 года и двукратной победительницей чемпионата Европы (2013, 2014). Овчарова является чемпионкой Европы 2017 года.
В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.