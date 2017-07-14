Объявлены составы команд на матч Суперкубка России по футболу

ТАСС, 14 июля. Чемпион России "Спартак" и обладатель Кубка страны "Локомотив" объявили составы своих команд на матч Суперкубка России по футболу. Составы опубликованы в Twitter Российской футбольной премьер-лиги.

В стартовом составе "Спартака" выйдут Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

В составе "Локомотива" на поле выйдут Маринато Гилерме, Неманья Пейчинович, Игорь Денисов, Соломон Кверквелия, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Ари.

Встреча за Суперкубок страны между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", начало - 21:30 мск.