Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в технической программе дуэтов

ТАСС, 14 июля. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич квалифицировались в финал в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россиянки заняли первое место в квалификации, заработав 95,0062 балла. Второй результат показали китаянки Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян (92,9033), третьими стали украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно (90,6940).

Финал в этом виде программы состоится 16 июля.