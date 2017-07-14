Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в технической программе дуэтов

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ТАСС, 14 июля. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич квалифицировались в финал в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Россиянки заняли первое место в квалификации, заработав 95,0062 балла. Второй результат показали китаянки Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян (92,9033), третьими стали украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно (90,6940).
Финал в этом виде программы состоится 16 июля.