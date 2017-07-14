Непомнящий победил Ароняна в восьмом туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

ТАСС, 14 июля. Россиянин Ян Непомнящий одержал победу над представителем Армении Левоном Ароняном в партии восьмого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Женеве.

Китаец Ли Чао выиграл у индийца Пенталы Харикришны, англичанин Майкл Адамс - у венгра Рихарда Раппорта, голландец Аниш Гири - у китаянки Хоу Ифань. Вничью закончились партии между израильтянином Борисом Гельфандом и украинцем Павлом Эльяновым, россиянином Александром Грищуком и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, россиянами Дмитрием Яковенко и Эрнесто Инаркиевым, азербайджанцем Теймуром Раджабовым и россиянином Александром Рязанцевым, представителем ОАЭ Салемом Салехом и россиянином Петром Свидлером.

После восьми туров лидирует Раджабов, набравший 5,5 очка, далее идут Грищук, Непомнящий (по 5), Мамедьяров, Гири, Харикришна, Адамс, Чао, Рязанцев (по 4,5), Свидлер, Эльянов, Гельфанд, Яковенко (по 4), Аронян, Инаркиев (по 3,5), Ифань (2,5), Раппорт, Салех (по 2).

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Этап в Женеве завершится 15 июля.