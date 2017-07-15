Россиянин Илькаев стал вторым в спортивной ходьбе на 10000 м на юношеском ЧМ

ТАСС, 15 июля. Российский легкоатлет Салават Илькаев занял второе место в спортивной ходьбе на 10000 метров на юношеском чемпионате мира, который проходит в Найроби (Кения). Спортсмен показал результат 41 минуту 23,17 секунды.

Победителем стал китаец Яо Чжан (41.12,01), третьим финишировал кениец Доминик Ндингити (41.25,78). Еще один россиянин Сергей Кожевников стал четвертым (41.26,65).

Позднее в субботу пройдут соревнования по спортивной ходьбе на 5000 метров среди девушек, в которых примут участие россиянки Екатерина Горшенина и Эльвира Хасанова. По решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские атлеты выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира завершится 16 июля.