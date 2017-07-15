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Россиянин Шамшурин завоевал бронзу ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Спорт
15 июля, 10:42 UTC+3 ТАСС

Шамшурин является чемпионом мира 2014 года и двукратным чемпионом Европы (2010, 2015)

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Кирилл Шамшурин

Кирилл Шамшурин

© EPA/GYOERGY NEMETH

ТАСС, 15 июля. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на 1000 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Победу одержал немец Себастьян Брендель, показавший результат 2 минуты 51,671 секунды. Вторым финишировал чех Мартин Фукса (+1,996). Шамшурин уступил чемпиону 3,500 секунды.

Шамшурин является чемпионом мира 2014 года и двукратным чемпионом Европы (2010, 2015). Также в его активе имеется бронза европейского первенства (2011).

Чемпионат Европы завершится 16 июля.

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