Россиянин Шамшурин завоевал бронзу ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

ТАСС, 15 июля. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на 1000 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Победу одержал немец Себастьян Брендель, показавший результат 2 минуты 51,671 секунды. Вторым финишировал чех Мартин Фукса (+1,996). Шамшурин уступил чемпиону 3,500 секунды.

Шамшурин является чемпионом мира 2014 года и двукратным чемпионом Европы (2010, 2015). Также в его активе имеется бронза европейского первенства (2011).

Чемпионат Европы завершится 16 июля.