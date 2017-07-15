Россияне завоевали бронзу ЧЕ в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 м

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ТАСС, 15 июля. Россияне Кирилл Шамшурин, Илья Штокалов, Расул Ишмухамедов и Илья Первухин стали бронзовыми призерами в соревнованиях мужских каноэ-четверок на 1000 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.
Победу одержал польский квартет в составе Виктора Глазунова, Петра Кулеты, Томаша Барняка и Марцина Гжибовского, показавший время 3 минуты и 20,536 секунды. Вторыми стали немцы Конрат Шнайбер, Себастьян Брендель, Штефан Кирай и Ян Вандрей (+1,312). Россияне уступили лидерам 1,368 секунды.
Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате Европы. Ранее были завоеваны серебро и две бронзы. Шамшурин стал третьим в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров, теперь у него две медали на турнире.
Чемпионат Европы завершится 16 июля.