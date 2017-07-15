Иван Ухов стал обладателем Кубка России в прыжках в высоту

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов стал победителем Кубка России в прыжках в высоту. Спортсмен показал результат 2 метра 30 см.

Второе место занял Илья Иванюк (2,30), уступивший Ухову по попыткам, третье - Никита Анищенков (2,23).

Ухов и Данил Лысенко ранее уже выполнили нормативы для участия в ЧМ в Лондоне, но не имеют пока индивидуальных разрешений на участие в международных соревнованиях.