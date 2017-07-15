Минибаев и Тимошинина стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в миксте

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли четвертое место в синхронных прыжках с вышки в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Россияне набрали 310,08 балла по сумме пяти прыжков.

Победу одержал китайский дуэт Лянь Цзюньцзе и Жэнь Цянь, набравший 352,98 балла. Вторыми стали британцы Мэттью Ли и Лоис Тоулсон (323,28). Спортсмены из КНДР Иль Мен Хен и Ким Ми Рэ заняли третье место (318,12).

Позднее в субботу будут разыграны еще два комплекта медалей в прыжках в воду. Женщины определят сильнейшую в прыжках с метрового трамплина, мужчины - в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира завершится 30 июля.