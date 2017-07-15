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Давыдов: Анисин в московском "Динамо" сможет напомнить себя образца 2012 года

Спорт
15 июля, 16:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

Вице-президент клуба также отметил, что целью команды в предстоящем сезоне является поддержание великой марки хоккейного "Динамо"

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Михаил Анисин

Михаил Анисин

© Артур Лебедев/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Нападающий московского "Динамо" Михаил Анисин является любимцем болельщиков команды, но вряд ли выйдет на уровень 2012 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Виталий Давыдов.

В пятницу стало известно о подписании АНО ОХК "Динамо" однолетнего контракта с 29-летним нападающим. В 2012 году Анисин завоевал Кубок Гагарина в составе московского "Динамо", став лучшим снайпером в плей-офф с 14-ю заброшенными шайбами.

"Мы не увидим того Анисина, который был в 2012 году, но он любимец публики. У него должно быть очень сильное старание. При должном трудолюбии в отдельных случаях он сможет напомнить себя прошлого", - сообщил Давыдов.

Вице-президент отметил, что целью команды в предстоящем сезоне является поддержание великой марки хоккейного клуба "Динамо", несмотря на ту сложную ситуацию, в которую попал клуб.

"Команда сейчас тренируется в Новогорске, затем примет участие в турнире в Минске. Фамилии потенциальных новичков я называть не готов, чтобы не ошибиться. Давайте подождем", - добавил он.

Московский клуб из-за финансовых трудностей покинули 67 игроков, которые стали неограниченно свободными агентами. В чемпионате КХЛ сезона-2017/18 выступит новое юридическое лицо, представляющее хоккейный клуб "Динамо", - ООО "ХК "Динамо". Первый матч нового сезона "Динамо" проведет 23 августа дома против подмосковного "Витязя".

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