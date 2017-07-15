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Матч второго тура ФНЛ "Факел" - "Шинник" в Воронеже был прерван из-за града

Спорт
15 июля, 18:48 UTC+3 ТАСС

Встреча была прервана на 30 минут

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ТАСС, 15 июля. Игра второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между воронежским "Факелом" и ярославским "Шинником" прервана из-за града. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Встреча была остановлена на 16-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Факела", после чего команды покинули поле. Через 30 минут матч был возобновлен.

В первом туре ФНЛ сезона-2017/18 "Шинник" одержал победу над "Зенитом-2", "Факел" сыграл вничью с "Волгарем".

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