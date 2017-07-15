ЦСКА победил "Анжи" в матче первого тура чемпионата России

ТАСС, 15 июля. Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура чемпионата России по футболу.

Голы в составе победителей забили Виктор Васин (21-я минута), Александр Головин (49) и Бибрас Натхо (79, с пенальти). У хозяев отличился Иван Маркелов (65).

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел 370-ю игру в высшем дивизионе чемпионата России и вышел на 10-е место по этому показателю. Рекордсменом по количеству матчей является его партнер по команде защитник Сергей Игнашевич (464).

Васин впервые забил за ЦСКА. Права на центрального защитника принадлежат армейцам с 2011 года, однако регулярно выступать за команду он начал только во второй части прошедшего сезона, после того как вернулся из "Уфы", за которую выступал на правах аренды. Встреча с "Анжи" стала для 28-летнего защитника 21-й за ЦСКА, в составе сборной страны Васин отличился дважды в девяти играх.

29-летний Маркелов забил первый гол в высшем дивизионе чемпионата страны. Ранее уроженец Санкт-Петербурга выступал в основном за клубы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - подольский "Витязь", петербургские "Петротрест" и "Динамо", петрозаводскую "Карелию", саратовский "Сокол". Первую часть прошедшего сезона нападающий провел в "Оренбурге" в Российской футбольной премьер-лиге (четыре матча), вторую - в московском "Динамо" в ФНЛ (13 матчей, 2 гола).

В следующем туре "Анжи" 21 июля примет пермский "Амкар", днем позже ЦСКА проведет домашнюю игру против московского "Локомотива".