СМИ: ЦСКА согласовал трехлетний контракт с бывшим баскетболистом "Филадельфии" Родригесом

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ТАСС, 15 июля. Баскетбольный клуб ЦСКА договорился о подписании контракта с бывшим игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" Серхио Родригесом. Об этом сообщает журналист Дэвид Пик в своем Twitter.
Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года.
NBA free-agent Sergio Rodriguez, former Euroleague MVP, agreed on long-term deal with CSKA Moscow till 2020.— David Pick (@IAmDPick) 15 июля 2017 г.
В прошедшем сезоне испанский разыгрывающий провел 68 матчей за "Филадельфию", набирая в среднем за игру 7,8 очка. Родригес стал свободным агентом по окончании сезона-2016/17. На протяжении карьеры Родригес выступал за "Портленд", "Сакраменто", "Нью-Йорк" и "Реал" (Мадрид), в составе которого стал самым ценным игроком Евролиги в 2014 году.
В составе сборной Испании Родригес становился чемпионом мира 2006 года и победителем чемпионата Европы 2015 года, где разыгрывающий вошел в символическую сборную турнира. На его счету также серебро и бронза Олимпийских игр.