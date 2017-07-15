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СМИ: ЦСКА согласовал трехлетний контракт с бывшим баскетболистом "Филадельфии" Родригесом

Спорт
15 июля, 21:55 UTC+3 ТАСС

В прошедшем сезоне испанский разыгрывающий провел 68 матчей за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 7,8 очка

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Серхио Родригес в составе сборной Испании на Олимпийских играх 2016 года

Серхио Родригес в составе сборной Испании на Олимпийских играх 2016 года

© EPA/LARRY W. SMITH

ТАСС, 15 июля. Баскетбольный клуб ЦСКА договорился о подписании контракта с бывшим игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" Серхио Родригесом. Об этом сообщает журналист Дэвид Пик в своем Twitter.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года.

В прошедшем сезоне испанский разыгрывающий провел 68 матчей за "Филадельфию", набирая в среднем за игру 7,8 очка. Родригес стал свободным агентом по окончании сезона-2016/17. На протяжении карьеры Родригес выступал за "Портленд", "Сакраменто", "Нью-Йорк" и "Реал" (Мадрид), в составе которого стал самым ценным игроком Евролиги в 2014 году.

В составе сборной Испании Родригес становился чемпионом мира 2006 года и победителем чемпионата Европы 2015 года, где разыгрывающий вошел в символическую сборную турнира. На его счету также серебро и бронза Олимпийских игр.

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