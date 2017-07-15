"Халл" проиграл "Оксфорд Юнайтед" в первом матче под руководством Слуцкого

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ТАСС, 15 июля. Английский футбольный клуб "Халл" потерпел поражение от "Оксфорд Юнайтед" со счетом 1:2 в первом матче под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
Голы в составе победителей на 32-й и 52-й минутах матча забил Уэс Томас. У "Халла" отличился Адама Диоманде (75).
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.
"Халл" проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы".