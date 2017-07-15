"Шахтер" победил "Динамо" и стал восьмикратным обладателем Суперкубка Украины

ТАСС, 15 июля. Донецкий "Шахтер" нанес поражение киевскому "Динамо" со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Украины по футболу. Матч прошел в Одессе на стадионе "Черноморец".

Голы на 8-й и 56-й минутах забил Факундо Феррейра.

"Шахтер" в восьмой раз стал обладателем Суперкубка, что является рекордом. "Динамо" шесть раз побеждало в матче за Суперкубок.

Суперкубок проводится с 2004 года, кроме "Динамо" и "Шахтера" ни одна команда не завоевывала этот трофей.

"Шахтер" также является 10-кратным чемпионом Украины, 11-кратным обладателем Кубка страны. В 2009 году клуб стал обладателем Кубка УЕФА (нынешнее название - Лига Европы).