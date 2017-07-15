Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Шахтер" победил "Динамо" и стал восьмикратным обладателем Суперкубка Украины

Спорт
15 июля, 23:01 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Донецкий "Шахтер" нанес поражение киевскому "Динамо" со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Украины по футболу. Матч прошел в Одессе на стадионе "Черноморец".

Голы на 8-й и 56-й минутах забил Факундо Феррейра.

"Шахтер" в восьмой раз стал обладателем Суперкубка, что является рекордом. "Динамо" шесть раз побеждало в матче за Суперкубок.

Суперкубок проводится с 2004 года, кроме "Динамо" и "Шахтера" ни одна команда не завоевывала этот трофей.

"Шахтер" также является 10-кратным чемпионом Украины, 11-кратным обладателем Кубка страны. В 2009 году клуб стал обладателем Кубка УЕФА (нынешнее название - Лига Европы).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
2
СМИ: Белый дом по ошибке отправил приветственное письмо от президента с подписью Обамы
3
Более четырех тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Авиапарк"
4
Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву
5
СМИ: шесть стран потребовали от ФИФА переноса ЧМ-2022 из Катара
6
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
7
"Шахтер" победил "Динамо" и стал восьмикратным обладателем Суперкубка Украины
Темы дня
Реклама