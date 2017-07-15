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Теннисисты Кубот и Мело выиграли Уимблдон в мужском парном разряде

Спорт
15 июля, 23:08 UTC+3 ТАСС

Финал продолжался 4 часа 43 минуты, поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело победили своих соперников со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 13:11

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Лукаш Кубот и Марсело Мело (слева направо)

Лукаш Кубот и Марсело Мело (слева направо)

©  EPA/NIC BOTHMA

ТАСС, 15 июля. Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело победили хорвата Мате Павича и австрийца Оливера Мараха в финальном матче Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) - в мужском парном разряде.

Матч продолжался 4 часа 43 минуты, 35-летний Кубот и 33-летний Мело победили своих соперников со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 13:11.

Для обоих теннисистов данная победа стала второй на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Кубот в 2014 году выиграл Открытый чемпионат Австралии, Мело - Открытый чемпионат Франции в 2015 году. Лучшим достижением бразильца в одиночном разряде Уимблдона был выход в финал (2013), поляка - 1/4 финала (2009).

Уимблдон завершится 16 июля.

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