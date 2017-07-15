Игрок: приятно, что сборную Санкт-Петербурга по баскетболу считают фаворитом Спартакиады

ТАСС, 15 июля. Баскетболистка сборной Санкт-Петербурга Екатерина Воронина рада, что ее команду считают фаворитом восьмой летней Спартакиады учащихся России. Слова Ворониной приводит пресс-служба соревнований.

Соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек проходят в Ростове-на-Дону.

"Приятно, что нас считают фаворитом турнира, - сказала Воронина. - Но в этом нет ничего удивительного, ведь мы выиграли уже три первенства России. Соперники на нас настраиваются серьезнее, нас хотят все обыграть. Это вселяет уверенность, но становится тяжелее играть, ведь надо снова и снова доказывать, что мы сильнее всех".

Сборная Санкт-Петербурга обыграла в полуфинале команду Московской области со счетом 67:55.

Воронина рассказала о том, как тренер настраивает команду на финал против сборной Москвы. "Бывает, что попадает от тренера, ведь он всегда старается подсказать, чтобы было лучше, - поделилась баскетболистка. - Елена Вячеславовна [Александрова] сказала, что завтра финал, мы много раз встречались с командой Москвы и поэтому должны сами понимать всю серьезность и ответственность этой игры. Нам без разницы, кто будет соперником".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.