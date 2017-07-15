Игрок: приятно, что сборную Санкт-Петербурга по баскетболу считают фаворитом Спартакиады

Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разрядеСпорт 16 июля, 0:25
Сенсационный старт: сборная России возглавила медальный зачет ЧМ по водным видам спортаСпорт 15 июля, 23:40
СМИ: шесть стран потребовали от ФИФА переноса ЧМ-2022 из КатараСпорт 15 июля, 23:27
Теннисисты Кубот и Мело выиграли Уимблдон в мужском парном разрядеСпорт 15 июля, 23:08
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристовПроисшествия 15 июля, 22:19
СМИ: ЦСКА согласовал трехлетний контракт с бывшим баскетболистом "Филадельфии" РодригесомСпорт 15 июля, 21:55
ЦСКА победил "Анжи" в матче первого тура чемпионата РоссииСпорт 15 июля, 21:54
Россиянин стал первым в мире параатлетом-колясочником, переплывшим ВолгуОбщество 15 июля, 21:51
Прыгуны в воду Захаров и Кузнецов рассказали, что 13 лет шли к золоту чемпионата мираСпорт 15 июля, 21:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 июля. Баскетболистка сборной Санкт-Петербурга Екатерина Воронина рада, что ее команду считают фаворитом восьмой летней Спартакиады учащихся России. Слова Ворониной приводит пресс-служба соревнований.
Соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек проходят в Ростове-на-Дону.
"Приятно, что нас считают фаворитом турнира, - сказала Воронина. - Но в этом нет ничего удивительного, ведь мы выиграли уже три первенства России. Соперники на нас настраиваются серьезнее, нас хотят все обыграть. Это вселяет уверенность, но становится тяжелее играть, ведь надо снова и снова доказывать, что мы сильнее всех".
Сборная Санкт-Петербурга обыграла в полуфинале команду Московской области со счетом 67:55.
Воронина рассказала о том, как тренер настраивает команду на финал против сборной Москвы. "Бывает, что попадает от тренера, ведь он всегда старается подсказать, чтобы было лучше, - поделилась баскетболистка. - Елена Вячеславовна [Александрова] сказала, что завтра финал, мы много раз встречались с командой Москвы и поэтому должны сами понимать всю серьезность и ответственность этой игры. Нам без разницы, кто будет соперником".
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.