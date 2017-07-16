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Более 1500 человек приняли участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде

Спорт
16 июля, 2:33 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 16, июля. /ТАСС

Победу на дистанции 5 км одержал москвич Иван Ванюков

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Второй международный заплыв на открытой воде Stada Volga Swim 2017 в субботу состоялся в Нижнем Новгороде. Более 1500 участников из 15 стран и 94 городов преодолели по реке Волга дистанции 1, 3 и 5 км, передает корреспондент ТАСС.

"Это крупнейший заплыв в России, который был, установлен рекорд. Но, по сравнению с прошлым годом, очень сильно изменилась сама река. То, что сейчас происходит, это совершенно невероятно и неожиданно, только сегодня за один день вода прибыла на несколько десятков сантиметров, также очень неожиданно сильное течение. Нам пришлось уже во время заплыва, когда люди были в воде, переставлять буи и менять ориентиры, чтобы они смогли выйти на финиш, некоторые участники все равно не смогли это сделать", - рассказал журналистам руководитель серии X-Waters и заплыва Stada Volga Swim 2017 Александр Базанов.

Многие участники так и не смогли добраться до финиша вплавь, некоторых унесло далеко за пределы финиша, поэтому им пришлось до финиша уже идти пешком. "Сегодня стихия бросила серьезный вызов, пришлось людям помогать. У нас обязательно медицинское обследование, но очень трудно оценить подготовку самого человека в воде, здесь многое остается на совести участников. Мы делаем все возможное, чтобы их максимально обезопасить, у каждого есть индивидуальный страховочный буй, на воде работают спасатели", - добавил Базанов.

Несмотря на течение, быстрее всех справился с дистанцией 5 км среди мужчин в категории "Абсолют" москвич Иван Ванюков. Он приплыл первым и преодолел это расстояние за 49 минут 27 секунд.

"Если честно, заплыв пролетел за 5 минут, было очень тяжело и очень быстро. Самыми тяжелыми были первые 500 метров, мы просто были в шоке и не понимали, куда плыть, все взяли правее, я же взял и поплыл в обратную сторону, первые метры все решили, дальше оставалось только удержать скорость", - рассказал Ванюков.

"Мне 61 год, а вам слабо?" - заявил победитель в категории "60+" на дистанции 5 км Владимир Кирьянов, который преодолел это расстояние за 1 час 3 минуты 44 секунды. По словам организаторов, в следующем году участников ждут новые дистанции.

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