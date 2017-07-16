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ФИФА не получала письмо от имени шести стран с требованием переноса ЧМ-2022 из Катара

Спорт
16 июля, 10:56 UTC+3 ТАСС

Ранее появилась информация, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет потребовали от ФИФА переноса ЧМ-2022 из Катара

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Президент футбольной ассоциации Катара Хамад бин Халифа Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино

Президент футбольной ассоциации Катара Хамад бин Халифа Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино

© STRINGER/EPA

ТАСС, 16 июля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не получал письмо с требованием о переносе чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ФИФА.

Ранее швейцарский портал The Local сообщил, что шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет), направили в ФИФА письмо, в котором указано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является "базой террористов".

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"Президент ФИФА никогда не получал такого письма и впоследствии не давал никаких комментариев по этому поводу. Как уже говорилось, ФИФА находится в тесном контакте с организационным комитетом чемпионата мира в Катаре", - сказано в заявлении организации.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Однако власти Катара в ответ на это заявили, что дипломатический и экономический бойкот не помешает подготовке к проведению турнира.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в 8-10 миллиардов долларов, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного ФИФА.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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