Белова и Тимошинина вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках с вышки

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина с седьмого места квалифицировались в финал в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Спортсменки набрали 290,04 балла. Первое место заняли китаянки Сы Яцзе и Жэнь Цянь, набравшие 334,32 балла. Вторыми стали представительницы КНДР Ким Ми Рэ и Ким Кук Хян (325,62), третьими - австралийки Мелисса Ву и Танека Ковченко (311,16).

Финал пройдет позднее в воскресенье.

Чемпионат мира завершится 30 июля.