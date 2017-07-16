Россиянка Афанасьева выиграла молодежный чемпионат Европы в ходьбе на 20 км

ТАСС, 16 июля. Россиянка Клавдия Афанасьева завоевала золотую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту и 14 секунд.

Второе место заняла испанка Мария Перес (+13 секунд). Третьей стала литовка Живиле Вайцюкевичюте (+1 минута и 6 секунд).

Афанасьева выполнила квалификационных норматив, необходимый для участия на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне, преодолев дистанцию быстрее 1 часа и 36 минут.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила Афансьевой разрешение выступать на молодежном чемпионате Европы под нейтральным флагом. На данный момент россиянка не имеет допуска к чемпионату мира в Лондоне, несмотря на выполнение квалификационного норматива. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) планирует оперативно отправить запрос в IAAF с просьбой разрешить спортсменке выступить на турнире в Лондоне.

ИААФ приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На молодежном чемпионате Европы в Польше принимают участие спортсмены 1995-1997 годов рождения. Турнир завершится 16 июля.