Француженка Мюллер завоевала золото ЧМ в плавании на открытой воде на 10 км

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БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Француженка Орели Мюллер завоевала золотую медаль в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Она преодолела дистанцию за 2 часа и 13,70 секунд.
Второй на финиш пришла Саманта Аревало из Эквадора, уступившая победительнице 3,3 секунды. Третье место разделили итальянка Арианна Бриди и бразильянка Ана Марсела Кунья, (+3,5).
Россиянка Анастасия Крапивина финишировала 15-й, проиграв лидеру 1 минуту 41,5 секунды. Дарья Кулик завершила заплыв на 33-й позиции (+07.04,3).
Мюллер становится чемпионкой мира на 10-километровой дистанции второй раз подряд. В Казани в 2015 году она также одержала победу на этой дистанции.
Чемпионат мира завершится 30 июля.