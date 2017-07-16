Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Француженка Мюллер завоевала золото ЧМ в плавании на открытой воде на 10 км

Спорт
16 июля, 13:53 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 16, июля. /ТАСС

Россиянка Анастасия Крапивина финишировала 15-й, Дарья Кулик - 33-й

Поделиться
Материал из 1 страницы
Орели Мюллер

Орели Мюллер

© EPA/PATRICK B. KRAEMER, архив

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Француженка Орели Мюллер завоевала золотую медаль в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Она преодолела дистанцию за 2 часа и 13,70 секунд.

Второй на финиш пришла Саманта Аревало из Эквадора, уступившая победительнице 3,3 секунды. Третье место разделили итальянка Арианна Бриди и бразильянка Ана Марсела Кунья, (+3,5).

Россиянка Анастасия Крапивина финишировала 15-й, проиграв лидеру 1 минуту 41,5 секунды. Дарья Кулик завершила заплыв на 33-й позиции (+07.04,3).

Мюллер становится чемпионкой мира на 10-километровой дистанции второй раз подряд. В Казани в 2015 году она также одержала победу на этой дистанции.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области
2
Биография Владимира Толоконникова
3
Бортко признался, что "Собачье сердце" стало его лучшим фильмом благодаря Толоконникову
4
Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в отложенном балете "Нуреев"
5
Умер актер Владимир Толоконников
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама