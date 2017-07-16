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Сборная России по регби-7 досрочно стала чемпионом Европы

Спорт
16 июля, 18:32 UTC+3 ТАСС

Россияне в четвертый раз стали победителями турнира

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Материал из 1 страницы
© EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, архив

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России досрочно стала чемпионом Европы по регби-7 и в четвертый раз завоевала титул. Россияне вышли в финал заключительного этапа Европейской серии Гран-при по регби-7, который проходит в английском Эксетере.

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Россияне обыграли португальцев в полуфинале соревнований со счетом 17:12 и вышли в финал, где встретятся с командой Уэльса. Сборная Ирландии проиграла валлийцам в своем матче 1/2 финала (12:15). Таким образом, ирландцы за финальный этап получили 14 очков, а сборная России даже в случае поражения в финале получит 18 очков. Перед стартом этапа ирландцы в итоговой таблице на два очка опережали россиян.

Сборная России одержала победу на этапе Гран-при в польском Лодзе, заняла второе место на этапе во Франции (Клермон-Ферран) и стала третьей на этапе в Москве.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года - в формате серии Гран-при. Сборная России в четвертый раз стала чемпионом Европы. Также россияне праздновали успех в 2007, 2009 и 2016 годах.

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