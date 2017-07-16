Россияне после второго дня ЧМ по водным видам спорта уступили лидерство в медальном зачете

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Сборная России по итогам второго соревновательного дня уступила команде Китая лидерство в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. У каждой из сборных теперь по три медали высшего достоинства, однако китайская команда имеет три серебряные награды против одной у россиян.

В воскресенье российская сборная завоевала одну медаль - синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в технической программе дуэтов.

В соревнованиях прыгунов в воду на этот раз россияне остались без медалей, в то время как китайские спортсмены завоевали три: Пэн Цзяньфэн стал первым в прыжках в воду с метрового трамплина, Хе Чао показал второй результат, Жэнь Цянь и Сы Яцзе - победили в синхронных прыжках с вышки у женщин.

В субботу китайские прыгуны впервые с 2003 года остались без медалей чемпионата мира в одной из дисциплин: в соревнованиях с метрового трамплина ни одна из представительниц азиатской страны не попала на пьедестал, в то время как 29-летняя россиянка Надежда Бажина впервые завоевала медаль чемпионата мира, став второй. Первую золотую медаль на чемпионатах мира завоевали россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров, победив в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Третье место в медальном зачете с двумя золотыми медалями занимают французы. Обе победы были одержаны в плавании на открытой воде. В воскресенье на дистанции 10 км первой финишировала Орели Мюллер.

Чемпионат мира продлится до 30 июля.