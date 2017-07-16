Новый логотип ФК "Ахмат" презентован перед матчем с "Амкаром"

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ГРОЗНЫЙ, 16 июля. /ТАСС/. Новый логотип грозненского футбольного клуба "Ахмат" презентован перед началом матча первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским "Амкаром". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Логотип клуба представляет собой зелено-серебряный футбольный мяч на зеленом поле, обрамленный национальным чеченским орнаментом.
Матч "Ахмат" - "Терек" пройдет в воскресенье в Грозном. На презентации логотипа присутствовал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Мы помним, четыре года назад "Терек" занял 12-е место [в турнирной таблице РФПЛ], потом девятое, после - седьмое, в минувшего сезоне - пятое. Я уверен, что в этом сезоне мы обязаны войти в тройку", - сказал он.
Клуб был основан в 1958 году и с тех пор носил название "Терек". В нынешнем году он был переименован в "Ахмат" решением руководства республики. С 2008 года клуб неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны.